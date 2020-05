Coronavirus, altre nove guarigioni. Un nuovo contagiato, sono circa 200 i "sorvegliati"

Un solo caso di covid-19 nel ravennate. Questo quanto emerge dall'ultimo bollettino comunicato dalla Regione. Si tratta di una paziente di sesso femminile, in isolamento domiciliare. Sabato non si segnalano decessi. Si sono inoltre verificate 9 guarigioni complete. Sono, infine, circa 200 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall'estero. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate sono dunque 1.027: 55 residenti al di fuori della provincia di Ravenna, 453 a Ravenna, 133 a Faenza, 78 a Cervia, 68 a Lugo, 62 a Russi, 31 ad Alfonsine, 38 a Bagnacavallo, 22 a Castelbolognese

8 a Conselice, 12 a Massa Lombarda, 4 a Sant’Agata sul Santerno, 16 a Cotignola, 8 a Riolo Terme, 21 a Fusignano, 6 a Solarolo, 11 a Brisighella, 2 a Casola Valsenio e uno Bagnara.

La situazione in Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.759 casi di positività, 20 in più rispetto a venerdì: di questi nuovi casi, 10 sono asintomatici e derivano dall’attività di screening regionale. 4.464 i tamponi effettuati, che raggiungono così complessivamente quota 321.373, a cui si aggiungono, sempre da ieri, 2.820 test sierologici. Un allargamento dell’azione regionale utile a mappare l’andamento del contagio e a scopo preventivo, scovando il virus fra le persone senza sintomi.

Le nuove guarigioni sono 300, per un totale di 20.373: oltre il 73% sul totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 3.279 (-285 da venerdì). Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.816 (circa l’86% di quelle malate), -243 rispetto a venerdì. I pazienti in terapia intensiva sono 65 (-11). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 398 (-31).

Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 20.373 (+300): 952 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 19.421 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 5 nuovi decessi: tutte donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 4.107. I nuovi decessi riguardano 1 residente nella provincia di Modena, 1 in provincia di Bologna (nessuno nell’imolese) e 2 in quella di Rimini. Nessun decesso tra i residenti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e da fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.477 a Piacenza (+2), 3.514 a Parma (+1), 4.947 a Reggio Emilia (+2), 3.911 a Modena (+2), 4.622 a Bologna (+10); 394 le positività registrate a Imola (nessun caso in più), 992 a Ferrara (nessun caso in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.902 (+3), di cui 1.027 a Ravenna (+1) e 2.154 a Rimini (+2).