Giovane calciatore positivo al coronavirus, "Condizioni non preoccupanti". Si studiano gli spostamenti

Si è riunita venerdì sera in Prefettura l'Unità di Crisi in relazione allo stato di allerta sanitaria connesso al Covid-19 (Coronavirus). Vertice, viene puntualizzato, per "una ulteriore verifica della situazione in ambito provinciale, anche con riferimento al primo caso di positività individuato". Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato anche i sindaci della provincia e i vertici delle forze di polizia, è stata esaminata la condizione del calciatore 21enne, residente a Lugo, che ha contratto il virus fuori regione, ed esposti i provvedimenti assunti per le cure del caso in applicazione del protocollo sanitario previsto.

"Al momento il paziente è ricoverato nel reparto malattie infettive dell’Ospedale di Ravenna; i dirigenti sanitari hanno assicurato comunque che le sue condizioni cliniche non sono preoccupanti e che il ricovero è stato disposto in via precauzionale, per cui, in considerazione dello stato fisico del soggetto, ritenuto in buone condizioni, probabilmente sarà possibile a breve disporne le dimissioni, con isolamento domiciliare e con sorveglianza attiva dell’Ausl", viene evidenziato.

"Sono state, inoltre, esaminate e si è preso atto delle procedure attuate e dei controlli disposti in considerazione dei percorsi effettuati dal soggetto negli ultimi giorni, nonché delle misure precauzionali adottate nei confronti dei familiari. La situazione è rigorosamente seguita e costantemente monitorata a livello sanitario, così come la massima attenzione viene riservata nei confronti di casi anche se ritenuti solo sospetti", viene sottolineato.

"Con i sindaci sono state, infine, delineate le procedure per consentire un tempestivo e corretto flusso informativo tra gli stessi Amministratori e tutti gli enti coinvolti, al fine di assicurare una coordinata e più efficace risposta operativa in relazione ad eventuali analoghe situazioni e ogni altra possibile esigenza rappresentata dai cittadini", viene comunicato.