Aggiornate le mappe turistiche sparse in giro per la città

Sono state sostituite e aggiornate le 27 mappe turistiche sparse in giro per la città di Ravenna, grazie anche a un contributo economico dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna. Nelle nuove mappe turistiche sono state inserite tutte le sedi universitarie che connotano la città non solo da punto di vista turistico, ma anche culturale.