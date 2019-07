Denunciato perchè molesta i passanti: torna subito in piazza e aggredisce un agente

Domenica sera la Polizia locale di Cervia è intervenuta in Piazza Garibaldi in seguito alle segnalazioni giunte alla centrale operativa, che riguardavano un uomo che stava importunando i passanti. La pattuglia ha fermato e identificato l'uomo, italiano e senza fissa dimora. Dagli accertamenti è risultto che lo stesso era oggetto di provvedimento del Questore di Ravenna di non far ritorno presso il Comune di Cervia per tre anni. L'uomo è stato quindi accompagnato presso il Comando di Polizia locale e denunciato a piede libero per inosservanza a un provvedimento dell’autorità.

Non contento, poco dopo il denunciato è tornato nuovamente in piazza continuando a disturbare le persone presenti e i turisti. La Polizia locale è intervenuta una seconda volta sul posto, accertando che l’uomo si trovava pure sotto l’effetto di alcol. Al tentativo di calmarlo, lui dapprima avrebbe insultato pesantemente gli agenti, per poi scagliarsi contro di loro aggredendone uno. L’uomo è stato immediatamente arrestato per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale e condotto presso le camere di sicurezza. Lunedì mattina, all’udienza per direttissima, il giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto, rinviandolo a giudizio.