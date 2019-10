Aggredisce un poliziotto e lo manda in ospedale: "Sperimentare il taser"

Questo fine settimana a Ravenna gli operatori della Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale sono stati aggrediti durante lo svolgimento del proprio servizio. "In particolare gli uomini della Polizia di Stato, due agenti della Polizia Ferroviaria, hanno riportato fratture e vari traumi causate da una persona che cercava di evitare l’arresto - commentano dal Sap, sindacato autonomo di Polizia - E’ davvero preoccupante constatare come gli appartenenti alle forze dell’ordine in servizio sulle strade abbiano scontri fisici sempre più frequenti e come, nella maggior parte dei casi, questi scontri determinino il ricorso a cure ospedaliere. Purtroppo, quando ci si trova a dover gestire situazioni con persone che non collaborano, è quasi inevitabile giungere a un contatto fisico che spesso si conclude con pesanti conseguenze per i servitori dello Stato".

Per il sindacato "occorre trovare al più presto soluzioni che dissuadano i malintenzionati ad agire con violenza nei confronti delle Forze dell’Ordine e forse il teser, che alcune realtà stanno già sperimentando, potrebbe fornire un valido aiuto. Certo non si può continuare così! Esprimiamo solidarietà ai colleghi feriti nell’adempimento del loro dovere e offriamo loro, qualora volessero avvalersene, tutta l’assistenza necessaria. Rammentiamo che in passato, per episodi simili, il Sap con il consenso delle persone offese si è attivato quale ente esponenziale con lo scopo di far sentire loro la sua vicinanza in ogni sede. Il Sap è però consapevole che è assolutamente necessario un intervento per ridurre drasticamente questi episodi e, pertanto, profonderà ogni sforzo per la tutela della categoria".