Aggredisce una prostituta spruzzandole dello spray urticante: arrestato

E' accusato di aver aggredito con del peperoncino spray una prostituta nei pressi di un'area di servizio lungo l'Adriatica. I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato nella nottata tra venerdì e sabato con le accuse di lesioni personali e porto abusivo d'armi un ventenne. A chiedere l'intervento del 112, intorno alle 2, è stata la malcapitata stessa, riferendo di esser stata avvicinata da un furgone con targa straniera con a bordo tre giovani, uno dei quali l'avrebbe aggredita spruzzandole dello spray urticante sul volto, per poi dileguarsi.

Gli uomini dell'Arma si sono messi subito sulle tracce del mezzo in questione, individuandolo in via Martiri Fantini. A bordo vi era il terzetto, tra i 19 ed i 24 anni. Il 20enne è stato riconosciuto dalla malcapitato come l'aggressore, venendo trovato in possesso dello spray a base di "es", un aggressivo chimico, e per questo catalogato come arma proprio. La vittima, colpita di striscio, ha riportato lesioni guaribili in un giorno, mentre il giovane è stato arrestato in flagranza di reato. La legge prevede in questi casi l'arresto obbligatorio.