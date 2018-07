'Aggredita' fuori dall'ospedale dal parcheggiatore abusivo: "Situazione da risolvere al più presto"

Dopo l'episodio accaduto venerdì nel parcheggio dell'ospedale di Faenza, dove un parcheggiatore abusivo durante una fuga da un controllo ha spintonato una signora di 80 anni, procurandole una seria caduta e un trauma cranico, la lista Insieme per Cambiare ha presentato durante il consiglio comunale di lunedì un'interpellanza al Sindaco e alla Giunta "per conoscere quali siano le soluzioni o gli interventi per risolvere definitivamente la questione del parcheggio dell'ospedale, che non deve essere strumentalizzata a fine politici. Insieme per Cambiare ritiene che non possano esistere nella nostra società figure che operano fuori dalle regole e dalle leggi, ma dobbiamo essere anche obiettivi e non è certo Faenza da prendere come esempio di illegalità. Faenza è esempio di cultura, di integrazione, di buon vivere e vuole mantenere alto il livello della propria società. Nei giorni scorsi abbiamo subito contattato la famiglia della signora ferita per accertarci delle condizioni di salute, che per fortuna sono buone - ha detto il capogruppo e Presidente di Insieme per Cambiare, Paolo Cavina - Invitiamo tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale a una collaborazione attiva per far crescere Faenza interculturalmente e non cercando esempi limite per ulteriore propaganda politica".