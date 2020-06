Aggredito dal suo pitbull mentre cerca di difendere il gatto dei vicini

E' stato assalito dal suo stesso cane mentre cercava di difendere il gatto dei vicini. E' quanto successo mercoledì sera in una villetta in zona via Vicoli intorno alle 21. Un uomo di 30 anni era in casa insieme alla compagna e al proprio cane, un pitbull, quando all'improvviso nell'abitazione è entrato il gatto dei vicini. Il cane, alla vista del gatto, si è alzato di scatto e ha cercato di inseguirlo, fino a quando il 30enne è riuscito ad arrivare al felino e a cercare di difenderlo.

A quel punto, però, il pitbull si è lanciato contro il suo proprietario morsicandolo all'avanbraccio e a una coscia. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza, che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Ravenna per le cure del caso. Le sue condizioni, nonostante i morsi, non sono particolarmente gravi. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri del radiomobile.