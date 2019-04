Prende a calci e pugni gli accertatori della sosta: denunciato

Un 35enne ravennate è stato denunciato per lesioni personali dopo essere stato riconosciuto come responsabile di un'aggressione a due accertatori della sosta Tper, in funzione nei dintorni di Largo Respighi a Bologna.

E' successo giovedì mattina intorno alle 9.30. Apparentemente senza motivo e urlando loro addosso epiteti circa il loro impiego, il 35enne avrebbe infatti preso di mira i due lavoratori, un 48enne di Napoli e una 44enne bolognese, prima con spintoni, poi con pugni e calci, per poi andarsene inviperito in direzione di via Righi. La volante ha poi trovato il 35enne all'incrocio tra via Oberdan e via delle Moline. L'uomo è stato quindi denunciato.