Aggressione a colpi di coltello in pieno centro città: uomo in ospedale

Aggressione a colpi di coltello in pieno centro città. Martedì pomeriggio, intorno alle 16, alcune persone che si trovavano in centro a Faenza hanno sentito due persone discutere animatamente in via della Croce. A un certo punto i due hanno iniziato a urlare e la discussione è degenerata, con uno dei due che è stato ferito alla gamba sinistra da un colpo di coltello.

I passanti hanno subito allertato il 112 e in breve sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Faenza insieme al personale del 118 con ambulanza e auto medica. Il ferito, un 36enne di origini marocchine, è stato soccorso è trasportato all'ospedale di Faenza, fortunatamente le sue condizioni non sono ritenute preoccupanti. I militari hanno dato il via alle indagini: visti i precedenti della vittima, irregolare sul territorio italiano, si pensa che l'aggressione possa essere legata al mondo della droga.