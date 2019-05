Sorpreso senza biglietto scappa e poi manda in ospedale un poliziotto: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 25enne nigeriano per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nel tardo pomeriggio di giovedì, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che stava transitando per viale Randi, giunta all’altezza di via Meucci ha notato un uomo che stava scappando, rincorso da tre persone.

Gli inseguitori, che sono risultati essere tre dipendenti dell'azienda che gestisce i servizi di trasporto pubblico in Romagna, hanno dichiarato agli agenti che poco prima, mentre si trovavano sul bus di linea 156 proveniente da Forlì, durante il controllo dei biglietti avevano sorpreso uno straniero che viaggiava sul mezzo sprovvisto del titolo di viaggio. Quest’ultimo, alla richiesta dei controllori di esibire un documento, avrebbe iniziato a urlare, manifestando nei loro confronti un atteggiamento violento. Tale comportamento si sarebbe protratto fino alla prima fermata del bus dal quale lo straniero, una volta disceso, si è allontanato correndo.

I poliziotti hanno raggiunto il 25enne mentre si trovava in una zona residenziale di viale Randi e, dopo avergli inutilmente intimato più volte di fermarsi, uno degli agenti è sceso dalla volante e si è posto all’inseguimento dell’uomo, mentre l’altro ha proseguito in auto con l’intento di chiudergli la via di fuga. Dopo essere stato raggiunto da uno dei poliziotti, il fuggitivo si sarebbe scagliato violentemente contro l’agente, spintonandolo e colpendolo ripetutamente con calci e pugni. Immediatamente è sopraggiunto il secondo poliziotto e lo straniero è stato bloccato. L’aggressore è stato condotto in Questura e identificato, risultando così gravato da un precedente di polizia per guida in stato di ebrezza e per immigrazione clandestina: la sua posizione sul Territorio Nazionale è in attesa di definizione. Uno dei poliziotti, a causa delle lesioni subite, è stato accompagnato al pronto soccorso dove è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Per questi motivi, il 25enne è stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Venerdì, all’udienza per direttissima che si è svolta presso il Tribunale di Ravenna, l’arresto è stato convalidato, sono stati concessi i termini a difesa e l’imputato è stato rimesso in libertà, in attesa del processo fissato per il 25 settembre prossimo.