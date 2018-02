Aggredisce un camionista, poi lancia bottiglie sulle auto: arrestato

Una serata a dir poco "turbolenta": la Polizia di Stato ha arrestato un 37enne tunisino, privo di permesso di soggiorno, per resistenza e lesioni agli agenti di polizia che lo avevano individuato e fermato.

Tutto ha avuto inizio alle 23 di domenica sera in una stazione di servizio sull'Adriatica, dove un passante aveva segnalato un'animata rissa tra più avventori, uno dei quali avrebbe estratto un coltello. Gli agenti intervenuti sul posto hanno scoperto che un uomo nord-africano, che viaggiava in stato d'ebbrezza su una Dacia Duster grigia, avrebbe minacciato apparentemente senza motivo i presenti sferrando una coltellata verso un camionista di passaggio, lacerandogli la camicia senza però causare lesioni, per poi allontanarsi a bordo dell’auto.

Poco dopo una seconda telefonata, proveniente da un residente di via Tommaso Gulli, ha allertato la sala operativa di un soggetto che, a bordo della stessa auto, stava tirando bottiglie di vetro alle auto in sosta. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie, una delle quali ha scoperto l’auto con ancora bordo il cittadino tunisino in una strada vicina. L'uomo, secondo quanto descritto dagli agenti, avrebbe avuto le mani insanguinate e, alla vista dei poliziotti, si sarebbe mostrato subito insofferente gridando frasi prive di senso e reagendo veementemente al controllo. Così è scaturita una colluttazione al termine della quale lo straniero è stato ammanettato e rinchiuso nella volante. È stato recuperato anche il coltello "incriminato", celato all’interno del giubbotto. Giunti in Questura, è stato necessario richiedere l’intervento di un medico del 118 per stabilizzare l’arrestato, in preda a un grave stato di alterazione psicomotoria, secondo gli agenti, correlato all’uso di droghe e alcol. Dopo diverse ore passate al pronto soccorso, l'uomo ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza. Lunedì mattina l'arresto è stato convalidato con obbligo di firma, in attesa del processo che verrà fissato nelle prossime settimane.