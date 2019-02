Presa a calci e pugni mentre cammina sul fiume: denunciato l'aggressore

E' stato individuato velocemente l'uomo che domenica si è reso protagonista di un episodio shock che in queste ore sta facendo molto discutere, in cui una 30enne ravennate sarebbe stata aggredita mentre passeggiava lungo il Ronco insieme alla figlia di due anni da un automobilista. La donna, infatti, lunedì mattina ha sporto denuncia ai Carabinieri di Campiano, che grazie anche alla targa dell'auto - che la donna aveva memorizzato - sono risaliti al proprietario del veicolo, un ultrasettantenne della zona. L'uomo ha dato la sua versione dei fatti ed è stato denunciato per lesioni all'Autorità giudiziaria in stato di libertà.