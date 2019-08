Dalla lite all'aggressione per il borsello rubato: caos in strada

La lite è degenerata in vera e propria aggressione fisica. Domenica attorno alle 13, su via Faentina alle porte di Russi nei pressi del sottopasso ferroviario, sono intervenute le pattuglie della Polizia in seguito a una discussione poi sfociata in aggressione. Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che tre persone di origine marocchina sulla trentina, residenti in Lombardia e in Romagna per le vacanze da alcuni conoscenti, abbiano incontrato un quarto connazionale, un 28enne residente a Russi. In seguito al furto di un borsello nei confronti del 28enne sarebbe nata una colluttazione e l'uomo sarebbe stato aggredito dai tre, riportando alcune ferite. I tre sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per rapina aggravata.