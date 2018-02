Litiga con un minore in pieno centro e tira fuori un coltello: arrestato

In pieno centro storico, sotto gli occhi dei passanti, avrebbe afferrato per un braccio un minorenne con cui aveva avuto un battibecco invitandolo a spostarsi in un luogo più appartato per "regolare i conti", ma non solo: nella discussione sarebbe saltato fuori anche un coltello. Così sabato pomeriggio, come riportano i quotidiani in edicola martedì, i Carabinieri sono intervenuti in piazza San Francesco, dove hanno arrestato in flagranza un 40enne di Ponte Nuovo con l'accusa di violenza privata. Il coltello, inoltre, è valso all'uomo una denuncia per presunta minaccia aggravata pregressa e porto abusivo del coltello. Lunedì, in Tribunale, il 40enne avrebbe spiegato che era stato il minorenne, qualche giorno prima, a mostrare per primo un coltello. Il giudice ha convalidato l'arresto e l'uomo ora dovrà scontare la pena ai domiciliari, in attesa del processo fissato per marzo.