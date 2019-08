Panico in stazione: molesta sessualmente due ragazze e ne aggredisce una terza

E' accusato di aver molestato due ragazze che stavano aspettando il treno in stazione a Lugo, e poi di aver aggredito una terza donna nella stazione ferroviaria di Solarolo - oltre alle accuse di lesioni e falsa attestazione a pubblico ufficiale, visto che avrebbe cercato di confondere le forze dell'ordine mentendo sulla sua identità. Mercoledì pomeriggio un 28enne di origine africana è stato fermato con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo, sul quale pendeva un provvedimento di espulsione emesso nel 2015, già in passato era stato arrestato per violenza sessuale.

Secondo gli inquirenti, il 28enne si sarebbe avvicinato alle due ragazze in stazione a Lugo e, sedendosi vicino a loro, avrebbe appoggiato la testa sul seno di una delle due. Le ragazze, comprensibilmente spaventate, sono scappate per poi salire sul loro treno per Solarolo: ma giunte in stazione si sarebbero ritrovate di nuovo di fronte il 28enne, che a quel punto aveva però cambiato "obiettivo". Qui, infatti, l'uomo avrebbe iniziato a seguire una terza donna, fino ad arrivare ad aggredirla. A quel punto le tre ragazze, incredule e intimorite, si sono rifugiate in un bar e hanno chiamato le forze dell'ordine, che hanno poi rintracciato e fermato il 28enne. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola giovedì.