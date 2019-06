Aggressioni a colpi di catene e cinghiate in centro: si pensa a un regolamento di conti

Potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti tra bande rivali quanto accaduto giovedì sera e, in un secondo episodio, venerdì mattina a borgo San Rocco. Giovedì, nei pressi di un bar del quartiere, due persone di origine tunisina hanno dato il via a una colluttazione e uno dei due è stato ferito a colpi di catena, venendo poi soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Sul posto i Carabinieri e la Polizia di stato di Ravenna.

Venerdì mattina, invece, un 39enne tunisino che stava camminando in via Monfalcone è stato avvicinato da un secondo uomo in bicicletta, forse un connazionale, che lo ha spinto a terra facendogli sbattere la testa contro il marciapiedi, per poi accanirsi su di lui a colpi di cinghiate. L'aggressore si è poi velocemente dato alla fuga in sella alla bici. Sul posto si sono precipitate le volanti della Polizia, che hanno ascoltato alcuni testimoni e hanno iniziato le ricerche dell'aggressore, oltre all'ambulanza del 118 che ha soccorso il ferito e lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna. Le motivazioni dell'aggressione non sono ancora chiare alle forze dell'ordine, ma gli episodi potrebbero essere legati a regolamenti di conti tra bande rivali.

Foto Massimo Argnani