Agricoltori piegati dal maltempo, la Lega: "Serve una manutenzione preventiva"

"Cosa pensa di fare il sindaco Michele De Pascale per la viabilità cittadina e per il comparto agroalimentare sempre più in ginocchio?". Se lo chiede Stefano Morettini, responsabile comunale della Lega di Ravenna: "Ogni volta che si manifesta un problema atmosferico al di sopra della media, i cittadini di Ravenna sono costretti a fare i conti con sottopassi chiusi, e sono dunque obbligati a spostamenti complessi per aggirare situazioni di pericolo sulle strade. Tutto questo a causa di una mancata manutenzione preventiva da parte della giunta emiliano-romagnola, guidata dal presidente Stefano Bonaccini. Ribadiamo per l’ennesima volta che è inutile pensare all’incolumità dei cittadini senza adoperarsi prima per una corretta manutenzione stradale. Ormai ci troviamo e ci troveremo in situazioni analoghe sempre più spesso a causa dei problemi climatici globali, e non possiamo credere che nulla continui ad essere fatto per migliorare la situazione stradale. Non mancano inoltre i disastri nelle nostre campagne. Il mercato agroalimentare è sempre più in ginocchio e viene penalizzato da una burocrazia regionale che non ha ancora consentito di riscuotere i contributi a attribuiti nel 2018. I nostri agricoltori si trovano a fare i conti con eventi che distruggono il raccolto e, di conseguenza, anche i loro redditi".