Dall'agricoltura condivisa arrivano le fragole solidali a domicilio

Da metà aprile 2020 sono in vendita delle fragole solidali e prodotte a chilometro 0 da “Terra Condivisa”, un progetto di agricoltura sociale di Farsi Prossimo Odv e Caritas diocesana di Faenza-Modigliana. Un progetto destinato a persone in situazione di svantaggio che persegue l’obiettivo di fornire loro le competenze necessarie per approcciare il lavoro nel mondo agricolo.

Gli organizzatori del progetto comunicano che finora "hanno partecipato sei richiedenti asilo, inizialmente accolti nei C.A.S. gestiti dall’Associazione e che, una volta usciti dall’accoglienza, hanno scelto di proseguire nel percorso formativo. Altri destinatari sono le persone inoccupate che si rivolgono al Centro di Ascolto diocesano oppure ai Servizi alla Comunità del territorio. Tramite una formazione retribuita si intende accompagnare queste persone in un percorso volto alla loro autonomia, così che, una volta acquisite alcune competenze spendibili nel mercato del lavoro, sia facilitato il loro inserimento nel tessuto produttivo locale".

Oltre ad avere un impatto sociale individuale e collettivo, questo progetto ha un risultato secondario e gustoso. Il podere che sorge in zona Castel Raniero produce, infatti, frutta e verdura che i consumatori possono acquistare grazie sia alle iniziative di distribuzione sia a un servizio capillare di distribuzione. È possibile iscriversi alla newsletter online sul sito terracondivisa.farsiprossimofaenza.org o alla lista broadcast di WhatsApp del numero 3713572099. Le persone interessate riceveranno settimanalmente, via e-mail o messaggio, informazioni sui prodotti agricoli disponibili, che potranno così ordinare tramite le medesime modalità. Sarà poi possibile ritirare il proprio acquisto presso la sede della Farsi Prossimo ODV oppure riceverlo direttamente al proprio indirizzo, scegliendo uno dei due giorni settimanali di consegna a domicilio. La distribuzione a domicilio continuerà anche una volta terminata l’attuale emergenza sanitaria.

"Il progetto “Terra Condivisa”, inizialmente sostenuto dalla Cei tramite i fondi 8x1000 destinati alla Caritas, è all’inizio del proprio cammino; - spiegano gli organizzatori - fondamentali sono la promozione e la creazione di una rete nel territorio finalizzata al suo supporto, così come lo sviluppo del ruolo del volontariato in un’ottica di protagonismo. Chi volesse diventare sostenitore di questa realtà può scrivere a: terracondivisa@farsiprossimofaenza.org per ricevere maggiori informazioni".