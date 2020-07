Ai 'Martedì d'estate' l'agricoltura locale del Mercato contadino

Partono da martedì 7 luglio gli eventi del cartellone “Sapore di Martedì d'Estate”, format pensato da Faenza C’Entro per animare il cuore della città manfreda. Il sapore dell’estate faentina, come da due anni a questa parte, sarà anche quello della buona agricoltura locale con il Mercato contadino di Campagna Amica che dalle 18 sarà presente in piazza della Libertà. I produttori agricoli, che con il loro mercato per tutto il mese di giugno hanno fatto da gustosa anteprima al ricco calendario di iniziative in partenza martedì, aspettano i cittadini-consumatori davanti al Duomo con primizie fresche e ad origine garantita. Ricordiamo, inoltre, la nuova collaborazione avviata da Campagna Amica-Coldiretti e Bar Bernabè: ogni martedì e venerdì, dalle 18, il locale di Corso Garibaldi propone nei suoi nuovi dehors “L’Aperitivo del Contadino”, realizzato esclusivamente con i prodotti di stagione e a km zero in vendita sui banchi del mercato.

