Ai domiciliari per motivi di droga: ora per lui si aprono le porte del carcere

I militari della stazione di via Alberoni hanno arrestato un tunisino, in Italia senza fissa dimora, in esecuzione di un provvedimento di martedì del Tribunale di Ravenna, che ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, per reati inerenti agli stupefacent. Il provvedimento discende dalla condotta antigiuridica tenuta dall’uomo mentre si trovava agli arresti domiciliari, prontamente segnalata dal personale operante.

