Air France 'atterra' alla Maratona di Ravenna città d'arte

Nei giorni scorsi Maratona di Ravenna Città d'arte ha sottoscritto un accordo con il gruppo Air France – Klm, una firma che garantirà la collaborazione fra il vettore transalpino e Ravenna Runners Club. Un passo avanti per quello che si prefigura sempre più come il principale evento sportivo annuale del territorio romagnolo e fra i principali nel mondo runner italiano. Dal 2003, infatti, Air France, grazie alla fusione con l’olandese Klm, è la più grande compagnia aerea del mondo per reddito e la prima in Europa per quanto concerne il rapporto fra passeggeri imbarcati e chilometri percorsi dai propri apparecchi.