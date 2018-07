Vandali nella notte distruggono l'aiuola delle giovani 'magliette gialle': "Grave atto di spregio"

I vandali colpiscono ancora. Dopo l'imbrattamento dell'autovelox, nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno si è divertito a distruggere l'aiuola di erbe aromatiche realizzata a Piangipane dai giovani volontari di Lavori in Comune. A denunciare l'atto d'inciviltà nei confronti di un'attività, quella delle "magliette gialle, che contribuisce invece a responsabilizzare i ragazzi, è la consigliera Pd di Piangipane Patrizia Strocchi, impegnata nel mondo del volontariato. "Auguro a coloro che hanno distrutto l'aiuola che il loro cervello diventi un po' più normale, perchè se questo lo considerate divertimento siete veramente da curare. Mi dispiace perche i ragazzi erano stati bravissimi". "Grave atto di spregio per il lavoro che i bambini avevano svolto per la collettività", replica alla consigliera una residente indignata. E c'è già chi pensa a una soluzione di rimedio: "Le piantine sono tutte irrecuperabili? - domanda una donna alla consigliera Pd - Propongo una colletta e le andiamo a ricomprare".