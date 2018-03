Al via i lavori per rifare il tetto nella scuola di Lido Adriano

La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Fagnani, ha deliberato i lavori di rifacimento del tetto della scuola primaria Iqbal Masih di Lido Adriano. L’intervento, con un impegno economico di 53mila euro, si è reso necessario per risolvere, in via definitiva, i problemi di infiltrazioni d’acqua al primo piano che si verificano in occasione di forti piogge e per i quali sono stati eseguiti diversi lavori di manutenzione ordinaria negli ultimi anni. Il rifacimento del manto di copertura della scuola sarà effettuato durante la prossima estate, in occasione dell’interruzione dell’attività didattica.

Dopo 20 anni d'attesa partono i lavori per la nuova scuola di Lido Adriano

