Al bingo con banconote false e cocaina, due giocatori denunciati

Il personale della polizia di Stato di Ravenna ha denunciato a piede libero un 37enne e un 27enne, entrambi italiani, per spendita e introduzione nello stato di monete false. I due, nella notte tra venerdì e sabato, si sono presentati in una sala bingo ravennate e hanno iniziato a comprare le cartelle del gioco con una banconota da 20 euro. Il denaro ha destato dei sospetti nei cassieri i quali, a loro volta, hanno chimato il 113. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato i giocatori seduti al tavolo e, dopo avelri identificati, hanno scoperto nelle tasche del 37enne una modica dose di cocaina. Nella disponibilità dei due, inoltre, è spuntata un'altra banconota da 20 euro, poi riveltasi falsa come la prima, che è fruttata ai giocatori una denuncia a piede libero.