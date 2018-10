Al cimitero di guerra britannico si celebrano i caduti della Brigata Ebraica

Giovedì 18 ottobre, alle 11.30, al cimitero di guerra britannico di Piangipane è in programma l’annuale celebrazione in onore dei soldati della Brigata Ebraica, caduti combattendo in Italia durante la Seconda guerra mondiale, promossa dal rabbino capo di Ferrara e delle Romagne Luciano Caro e dalla Comunità ebraica di Ferrara presieduta da Andrea Pesaro. Particolarmente solenne sarà quest’anno la commemorazione, in ragione della recente concessione, da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Medaglia d’Oro al Valor Militare della Brigata Ebraica.

Saranno presenti alla cerimonia la presidente delle Comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni, l’addetto per la difesa presso l’ambasciata di Israele in Italia colonnello Harel Taggar, il sindaco Michele de Pascale, rappresentanze delle Comunità ebraiche italiane, dei Comuni in cui la Brigata ebraica ha combattuto, dell’associazione Amici della Brigata ebraica, autorità civili e militari nonché le associazioni combattentistiche e d’arma italiane, in particolare l’associazione nazionale reduci della Friuli, che ha combattuto al fianco della Brigata ebraica.