Al concerto all'Antico Porto di Classe spunta Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale

Una vita in vacanza...all'Antico Porto di Classe. Mercoledì sera è stata una sorpresa, ma anche un piacere, incontrare all'Antico Porto di Classe Lodovico Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale, la band che si è aggiudicata il secondo posto al Festival di Sanremo con la canzone "Una vita in vacanza". Guenzi, dopo aver visitato il sito archeologico apprezzandone l'unicità e l'atmosfera, ha trascorso una piacevole serata assistendo al concerto dei Camillas, cui è legato da profonda stima e amicizia. "La musica, l'arte e l'archeologia costituiscono un grande valore e, se unite, possono creare bellissime sinergie - ha dichiarato il Direttore di RavennAntica Sergio Fioravanti - La Fondazione è stata lieta di accogliere un artista che, prossimamente, sarà impegnato in progetti di sicuro successo".