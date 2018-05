Al mare scatta la zona a traffico limitato e il divieto di sosta fino a settembre

Giovedì 24 maggio entra in vigore l’ordinanza che istituisce la zona a traffico limitato in alcune strade di Marina di Ravenna e il divieto di sosta/zona rimozione sul lato dei numeri civici pari di viale delle Nazioni. Il provvedimento sarà in vigore fino a lunedì 6 agosto dal giovedì alla domenica dalle 18.30 alle 6 del giorno successivo; da lunedì 6 a lunedì 20 agosto tutti i giorni dalle 18.30 alle 6; da giovedì 23 agosto a lunedì 17 settembre di nuovo dal giovedì alla domenica dalle 18.30 alle 6 del giorno successivo.

La ztl sarà istituita in viale delle Nazioni (nel tratto compreso fra via Ciro Menotti e piazza Dora Markus, incrocio con viale IV Novembre escluso), via Mameli (nel tratto compreso fra viale Silvio Pellico e viale delle Nazioni), viale Zara (nel tratto compreso fra via Ciro Menotti e viale IV Novembre), viale Spalato (nel tratto compreso fra viale IV Novembre e via Mameli), viale Volturno (nel tratto compreso fra viale Spalato e viale Lungomare) e via Callegati (nel tratto compreso fra viale Lungomare e viale Spalato).

Saranno autorizzati al transito e alla sosta residenti, domiciliati e clienti delle attività ricettive (alberghi, pensioni, appartamenti) autorizzati in possesso di regolamentare contrassegno rilasciato dal Corpo di Polizia Municipale da esporre sul lato sinistro del parabrezza anteriore del veicolo; potrà inoltre essere rilasciato un solo permesso al titolare di ogni esercizio commerciale insediato nella zona (anche in caso di più titolari resterà immutato il numero di un permesso); veicoli di emergenza e pronto intervento, automezzi Hera per operazioni di pulizia e raccolta rifiuti, automezzi Enel, Hera Spa, Telecom ed altri gestori di servizi di interesse pubblico (solo per operazioni di emergenza), cicli, veicoli a servizio di persone invalide e taxi.

Sono consentiti il transito e la sosta nella ztl ai veicoli ibridi e a trazione puramente elettrica, ad eccezione di viale delle Nazioni (tratto compreso tra viale Ciro Menotti e viale IV Novembre), viale Mameli (tratto compreso tra viale Spalato e viale delle Nazioni), viale delle Nazioni (tratto compreso tra viale IV Novembre e piazza Dora Markus), viale Volturno (tratto compreso tra viale Spalato e viale Lungomare), via Callegati (tratto compreso tra viale Lungomare e viale Spalato) purché espongano sul lato sinistro del parabrezza lo specifico contrassegno rilasciato dalla Polizia municipale, esclusi i parcheggi delimitati da sistemi di ingresso/uscita e pagamento automatici.