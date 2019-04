Al Mic la festa per i 30 anni della Round Table 38 Faenza

Sabato al Mic si è tenuta la serata conclusiva dei festeggiamenti per il trentesimo anniversario della Round table 38 Faenza. Alla serata, alla presenza del sindaco Giovanni Malpezzi, del senatore Stefano Collina nonché del presidente del Mic Eugenio Maria Emiliani, hanno partecipato oltre 150 ospiti provenienti da tutta Italia per condividere con i tablers faentini questo importante traguardo.

Gli ospiti hanno avuto modo di passare la giornata all’insegna della conosceza delle eccellenze faentine manifestando il proprio apprezzamento per le opere esposte al Mic e nelle botteghe storiche d’arte maiolica della città. Molti sono stati i past president presenti alla serata che ha visto, tra i suoi momenti più sentiti, la proiezione di un filmato celebrativo e la consegna a ognuno di loro di un riconoscimento per l’attività svolta nel corso dei trent’anni di vita dell’associazione. Il sindaco ha ringraziato la Round table 38 Faenza per i numerosi service svolti a favore della comunità faentina e la serata si è conclusa con il classico taglio della torta.