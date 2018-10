Al teatro Masini si gira il video del pianista degli Stadio Fabrizio Foschini

Lunedì 29 ottobre al Teatro Masini di Faenza si realizzeranno le riprese del primo videoclip del pianista faentino Fabrizio Foschini. Il brano si intitola "Il giorno perfetto" e fa parte del progetto musicale di solo piano e strumentale intitolato "U-mani" che vedrà la luce nel 2019, improntato su un linea musicale che si avvicina al mondo delle migliori colonne sonore italiane. Numerosi e importanti gli ospiti del progetto tra i quali si cita il grande trombettista jazz Paolo Fresu.

Il videoclip di Fabrizio Foschini, pianista degli Stadio e di Gaetano Curreri, sarà girato dal ravennate Giovanni Scafoglio con il supporto tecnico della Yamaha e anticipa l'uscita del disco per la primavera prossima sul quale sta lavorando il promoter Giordano Sangiorgi. L'organizzazione tecnica e promozionale è a cura dell'Associazione Rumore di Fondo della Casa della Musica in collaborazione con il Mei - Meeting degli Indipendenti e grazie al patrocinio del Comune di Faenza. Fabrizio Foschini è stato recentemente premiato al Mei 2018 di Faenza come una delle personalità di spicco della musica faentina e per questo ritirerà un Premio Confesercenti il 5 dicembre al Teatro Alighieri di Ravenna.