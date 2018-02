Al via gli incontri con le scuole al Terminal container con "Portolab"

Da alcuni anni Terminal container Ravenna e Contship hanno avviato il progetto di incontri "PortoLab" con le scuole ravennati (elementari e medie) che ha portato in visita al Tcr oltre diecimila studenti. Martedì mattina ha avuto inizio la sessione 2018, che prevede di ospitare 500 ragazzi che avranno così l'occasione di conoscere le principali attività terminaliste rivolte all'imbarco e sbarco di container. La 5B della scuola Garibaldi è quest'anno la prima ospite ed è stata ricevuta dal presidente di Tcr Giannantonio Mingozzi, dall'amministratore delegato Milena Fico e da Federico Masotti.

Mingozzi ha sottolineato come "stimolare fin dalle elementari la conoscenza del porto, assistere gli insegnanti nella loro funzione di educatori alla cultura del lavoro portuale, migliorare i programmi didattici con nozioni specifica sul mondo del trasporto marittimo ed in particolare sulla funzione dei container rappresenta un grande obiettivo per Tcr in collaborazione con Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Comune di Ravenna e Autorità Portuale". Per questo Mingozzi ha augurato buon lavoro agli studenti e ha ringraziato tutti i partner della iniziativa che si protrarrà fino al termine dell'anno scolastico.