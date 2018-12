Al via gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di Lugo

Comincerà nei prossimi mesi il secondo stralcio degli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di alcune strade di Lugo. I lavori, che impiegheranno risorse per 243.500 euro, riguarderanno in particolare la ristrutturazione di via Taroni, la manutenzione straordinaria dell’asfalto dei marciapiedi di via Tellarini e la predisposizione della pubblica illuminazione in via Balzarina.

“Prenderci cura della nostra città è una priorità di questa Amministrazione comunale – dichiara il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. Gli interventi che abbiamo in programma in questa seconda parte di lavori di manutenzione straordinaria consentiranno di aumentare la sicurezza dei nostri cittadini; penso in particolare alla realizzazione del percorso ciclo-pedonale in via Taroni e ai lavori per l’illuminazione pubblica in via Balzarina, che ad oggi ne è sprovvista”.

In via Taroni sarà ristrutturato il tratto da viale Manzoni fino alla scuola Gherardi. In particolare, saranno realizzati i marciapiedi nel lato est della strada con pavimentazione in asfalto e creato un percorso per pedoni e biciclette nel marciapiede del lato opposto. Inoltre, saranno rifatti i sottoservizi della pubblica illuminazione con la fornitura e la posa in opera di nuovi pali e armature a led. Gli interventi sui sottoservizi acqua e fognatura e relativi allacci saranno eseguiti preliminarmente da Hera. Il secondo stralcio degli interventi prevede inoltre la manutenzione straordinaria dell’asfalto dei marciapiedi di via Tellarini e la realizzazione di opere edili per la predisposizione della pubblica illuminazione in via Balzarina, che attualmente ne è sprovvista. Per la realizzazione di questi interventi verranno contenuti il più possibile i disagi per i residenti, limitando il passaggio e la sosta delle auto ai tempi strettamente necessari ai lavori da compiere, per non ostacolare la qualità e la buona esecuzione delle opere previste.