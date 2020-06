Al via i casting online per la seconda stagione di 'Summertime'

Cercasi casting per la seconda stagione del telefilm Netflix "Summertime". Si cercano persone che possano interpretare ruoli di comparse tra i 18 e i 70 anni e, in particolare, bambini che dimostrino un'età compresa tra gli 1 e i 12 anni. Le riprese si svolgeranno tra luglio e ottobre sulla riviera romagnola. Impegno lavorativo, regolarmente retribuito, di una o più giornate a seconda delle disponibilità.

Il casting si svolge esclusivamente online, andando sulla pagina Facebook Cast-in-Bo, scaricando la scheda di selezione e compilandola. Inviare la scheda compilata a summertimecomparse@gmail.com allegando tre foto recenti: un primo piano, un mezzo busto e una figura intera. Il materiale inviato sarà considerato solo in caso e nel momento in cui verrà ricevuta apposita liberatoria sottoscritta, che sarà inviata via email in un secondo momento. In caso di minori la liberatoria dovrà essere sottoscritta dai soggetti esercenti responsabilità genitoriale che dovranno altresì fornire prova di tale responsabilità genitoriale.