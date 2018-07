Al via i lavori all'elementare "Guglielmo Marconi” di San Bernardino di Lugo

Sono in partenza i lavori per la manutenzione straordinaria della scuola elementare “Guglielmo Marconi” di San Bernardino di Lugo. Fino a venerdì l’istituto sarà infatti interessato da interventi di insonorizzazione della mensa, mentre è prevista per la fine di agosto la sistemazione della recinzione. In quest’ultimo intervento verrà effettuato l’incamiciamento dei pali esistenti con dei tubolari, con un rialzo fino a un’altezza di 1,40 metri. Verrà inoltre sostituita tutta la rete su via della Pace e via Baldini. Gli interventi fanno parte della manutenzione straordinaria, prevista dall’Amministrazione comunale per il 2018.