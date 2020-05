Al via i lavori alla diga per rendere più sicura la "palizzata"

Per una maggiore sicurezza di tutti coloro che camminano lungo la cosiddetta “palizzata”, da mercoledì 6 maggio inizieranno i lavori di rifacimento del primo tratto di pavimentazione della diga foranea sud a Marina di Ravenna. I lavori sono il completamento dell’intervento del settembre 2108, quando si rifece il manto degli ultimi 700 metri circa della “palizzata”, e consentono il ripristino del piano viabile della parte restante di molo, sino alla sua base.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’intervento attuale, che deve essere svolto quando la stagione è migliore per evitare il rischio di mareggiate che potrebbero distruggere il lavoro in corso ed essere pericolose per gli operai, durerà circa tre mesi e renderà la pavimentazione della diga più sicura e, grazie alle modalità di esecuzione e ai materiali impiegati, più resistente rispetto alle violente mareggiate che nel tempo l’hanno danneggiata. In conseguenza delle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria non è stato possibile iniziare prima i lavori che ora hanno avvio essendo entrati nella Fase 2, che consente alle aziende di riaprire i cantieri essenziali.