Al via i lavori alla rete del gas: viabilità modificata

Lunedì 10 giugno inizieranno da parte di InRete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione del gas, i lavori di rifacimento della rete gas in via S. Mama, dal civico 144 fino all’intersezione con la Via Anzio. I lavori comporteranno la posa di una nuova condotta lunga circa 160 metri, per un investimento di 100.000 euro a carico di InRete, e dureranno fino al 2 agosto.

L’intervento si è reso necessario per completare la sostituzione della vecchia condotta obsoleta (la prima parte dell’intervento è stata eseguita la scorsa estate), che nel corso degli ultimi anni ha manifestato diverse piccole rotture che hanno richiesto vari interventi puntuali delle squadre operative del pronto intervento gas InRete. Il lavoro, concordato con i tecnici comunali, per arrecare il minori disagio possibile alla località è stato programmato nel periodo di chiusura delle attività scolastiche e prevedrà la soppressione del senso di marcia in direzione centro di Ravenna. Al termine dei lavori di posa del nuovo collettore gas, per eseguire i collegamenti definitivi saranno effettuati degli scavi in corrispondenza delle intersezioni con le vie Cassino, Alamain e Anzio.

Anche in caso di maltempo o di imprevisti che possano generare ritardi alle attività lavorative, InRete si impegna ad ultimare i lavori entro la fine di agosto. In caso di urgenza (segnalazione guasti ed emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento gas 800713666.