Al via i lavori di asfaltatura di alcune strade del forese: modifiche alla viabilità

Prendono il via mercoledì 14 novembre i lavori di asfaltatura di alcune strade del territorio faentino. Mercoledì è programmata l'asfaltatura di via Mano, una traversa di via Emilia Levante, mentre giovedì 15 e venerdì 16 novembre sarà asfaltata la via Basiago (il ponte dell'autostrada e il tratto dal cavalcaferrovia alla chiesa di Basiago). Martedì 20 novembre sarà la volta di via Badia, nel tratto da via Accarisi alla via Badia stessa, e mercoledì 21, infine, via Salita da Oriolo, da via San Biagio antico fino al ristorante. Durante i lavori le strade interessate saranno chiuse al traffico, che sarà indirizzato su percorsi alternativi. L'intervento sarà effettuato dalla ditta Cooperativa Braccianti Riminese.

