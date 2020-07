Al via i lavori di asfaltatura su via Selice Vecchia a Conselice

A partire dalla mattinata di martedì 7 luglio, l’amministrazione comunale di Conselice inizierà i lavori di rifacimento del manto stradale su via Selice Vecchia. Il tratto coinvolto è quello compreso fra il semaforo con la via Selice e il passaggio a livello. I lavori porteranno anche a modifiche alla viabilità in via Vacchi e via Portovenere con divieto di sosta e istituzione del doppio senso di marcia (per la durata dei lavori). La viabilità sarà comunque garantita e verrà posizionata adeguata segnaletica per evidenziare le modifiche al traffico.

I lavori sono iniziati nel 2018 con la demolizione della condotta fognaria in cemento-amianto, sostituita con una condotta nuova. Il ritardo nella chiusura del cantiere è dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19. “Si chiude, con questa operazione di asfaltatura, un ciclo di lavori che si inseriscono nell’ampio rifacimento e nella messa in sicurezza del territorio”, ha detto il sindaco Paola Pula.