Al via i lavori di demolizione per rifare un nuovo ponte sul Lamone

E’ stato approvato dalla giunta, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani, il progetto definitivo per il rifacimento e l’adeguamento sismico del ponte sul fiume Lamone, in località Grattacoppa, che comporterà un investimento di 2 milioni e 800mila euro. “Il ponte attuale - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani - verrà quindi sostituito da uno nuovo dal momento che la soluzione economicamente più vantaggiosa si è rivelata essere la demolizione e la ricostruzione dell’opera, che consente di raggiungere obiettivi più ambiziosi, rispetto all’iniziale ipotesi di ristrutturazione e adeguamento sismico con un importo sicuramente non superiore a quello necessario per l’adeguamento dell’ esistente”.

Il nuovo ponte presenterà un impalcato continuo a tre campate e sarà realizzato in acciaio e calcestruzzo, posizionato a una quota più alta rispetto all’attuale, che ne migliorerà significativamente le condizioni idrauliche; prevede una sede stradale con due corsie e due banchine, ciascuna affiancata da un marciapiede. Tali marciapiedi sono raccordati con le sommità degli argini in modo da garantire i percorsi naturalistici. L’innalzamento del piano viabile comporterà anche l’adeguamento delle due rampe di accesso al ponte. Contestualmente, dovrà essere rettificato un tratto di 500 metri dell’attuale corso del fiume Lamone. La nuova opera è stata progettata nel rispetto della normativa antisismica. L’intervento, che è previsto nel piano degli investimenti 2018, avrà una durata di 2 anni.