Al via i lavori di manutenzione dei marciapiedi in viale dei Navigatori

Lunedì avranno inizio lavori di manutenzione dei marciapiedi di viale Dei Navigatori. Gli interventi, che dovrebbero concludersi entro i primi quindici giorni di giugno e non prevedono modifiche alla viabilità, consisteranno nella rimozione di tratti di pavimentazione sollevati o danneggiati dalle radici dei pini e nel riposizionamento a livello con la pavimentazione esistente, dopo l'asportazione dei nodi/calli radicali formatisi sotto le mattonelle. Tali lavori rientrano in un progetto generale di manutenzione straordinaria da eseguire nelle località di Marina di Ravenna, Punta Marina e Lido Adriano, per un importo complessivo di 99 mila euro. L’obiettivo è la sistemazione di tratti di strade e marciapiedi interessati dalla presenza di dossi e di avvallamenti causati dalla crescita delle radici degli alberi.

Sono inoltre in fase di esecuzione gli interventi relativi alla messa in sicurezza e alla bonifica da radici su strade e marciapiedi sul territorio del Comune di importo pari a circa 1 milione di euro. Tali lavori hanno avuto inizio dalla località di Marina Romea, nello specifico è stata eseguita una manutenzione di un tratto di marciapiede di viale Italia e sono in corso le lavorazioni in tratti di via delle Altee e via delle Acacie.