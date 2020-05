Al via i lavori di manutenzione straordinaria alla scuola Peter Pan

La scuola d’infanzia Peter Pan, a Ponte Nuovo, sarà oggetto di lavori di manutenzione straordinaria su parte della pavimentazione interna e di tinteggiature. Lo ha stabilito la giunta comunale, riunitasi in videoconferenza, approvando il relativo progetto che prevede una spesa di 52 mila euro e si propone di migliorare gli spazi interni.

Tra gli interventi previsti la rimozione della pavimentazione e dei battiscopa nel salone principale, del corridoio, del salone secondario e dei locali delle altre sezioni; la posa della nuova pavimentazione e dei battiscopa in gres porcellanato. Per compensare la nuova quota di pavimento, che risulterà più alta dell’attuale, è previsto il taglio delle porte in legno interessate, lo smontaggio e il rimontaggio delle porte del corridoio e delle porte di alluminio che conducono al giardino; verranno effettuati trattamenti antimuffa, antimuschio, battericida e alghicida e la tinteggiatura a tempera degli ambienti interni con l’ulteriore applicazione di smalto murale sulle pareti. Lo svolgimento dei lavori è previsto tra i mesi di luglio e agosto.