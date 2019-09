Al via i lavori di potatura dei pini: modifiche a sosta e viabilità

Venerdì 6 settembre dalle 8 alle 14 in via Brunelli a Lugo sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, rispettivamente dal civico 11 e dal civico 12/1, fino all’intersezione con via Marconi, per consentire i lavori di potatura di un pino situato al civico 9. Sarà inoltre istituito nella stessa fascia oraria il divieto di circolazione eccetto residenti nel tratto compreso tra viale Manzoni e viale Marconi. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Lugo al numero 054538444, email urp@comune.lugo.ra.it.

