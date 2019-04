Al via i lavori di potenziamento della rete idrica a Milano Marittima

Lunedì 2 maggio partono i lavori di potenziamento della rete idrica in viale Matteotti a Milano Marittima, nel tratto compreso tra via Nullo Baldini e la XIX Traversa. L’intervento comporterà la sostituzione dell’attuale tubazione, piuttosto obsoleta, con una nuova condotta in PVC della lunghezza di 720 metri e di diametro maggiore (25 cm), capace di trasportare una portata 4 volte superiore a quella attuale. Verranno rifatti anche tutti i nodi stradali, i tratti delle condotte in derivazione e i circa 25 allacciamenti presenti lungo la via.

L’obiettivo del potenziamento idrico è il superamento delle criticità che normalmente si verificano nel periodo estivo, con cali di pressione che negli anni passati avevano portato, in alcuni casi, anche all’interruzione del servizio nell’area nord della frazione, al confine con Lido di Savio. I lavori si svilupperanno per tutto il mese di maggio, per poi essere sospesi nel periodo estivo, riprendere a metà settembre e concludersi a fine ottobre. Il traffico verrà regolato mediante l’istituzione di un senso unico alternato, mentre durante il periodo estivo di sospensione dei lavori la viabilità sarà pienamente aperta al transito, senza limitazioni. Hera precisa infine che non ci sono interferenze con il cantiere gas in corso di ultimazione, in quanto quest’ultimo è situato sulla stessa via dalla parte opposta, quindi a una distanza significativa.