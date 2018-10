Al via i lavori di rinnovo della condotta fognaria: viabilità modificata

Inizieranno giovedì 18 ottobre in via Trupatello a Bagnara di Romagna i lavori di Hera per la sostituzione di una tubatura, dal diametro di 500 millimetri, che recapita i reflui fognari al depuratore di Lugo. In particolare saranno sostituiti 350 metri di condotta. L’azienda prevede di concludere l’intervento entro la fine di novembre. La nuova parte di condotta sarà in pvc e andrà a sostituire la precedente, in calcestruzzo, che è in stato avanzato di vetustà.

L’azienda ha pianificato l’intervento in modo da tenere la strada aperta al traffico ma con chiusura alternata delle corsie di marcia. La tempistica dei lavori, interamente sostenuti dalla multiutility per un totale stimato di 75mila euro, sono stati concordati con l’Amministrazione Comunale. Hera ha provveduto prima dell’avvio del cantiere a informare i residenti sulle modalità relative all’intervento. I lavori si rendono quindi necessari per ammodernare la rete e migliorarne la sicurezza e saranno svolti con la massima attenzione per arrecare il minor disagio possibile.