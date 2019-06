Al via i lavori di riqualificazione della piastra sportiva polivalente

Lunedì sono iniziati a Lugo i lavori di riqualificazione della piastra sportiva polivalente di via Pulicari. L’intervento, dal costo di 84mila euro, prevede il rifacimento della pavimentazione in asfalto e resina come finitura superficiale e la sostituzione della recinzione. Il lavoro si inserisce in un piano di riqualificazione e potenziamento degli impianti sportivi annunciato in marzo dall’Amministrazione comunale.