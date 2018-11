Al via i lavori per la nuova illuminazione della pista ciclabile in via Dismano

Sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica a servizio della pista ciclabile che collega la via Dismano con il Centro Sportivo polivalente di Ponte Nuovo, per un totale di circa 200 metri.

Il nuovo impianto verrà realizzato dalla Cpl Concordia, concessionario per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, e avrà un costo complessivo di 20mila euro. In particolare la nuova installazione sarà costituita da 6 sistemi illuminanti da arredo con sorgenti luminose a led di ultima generazione con una elevatissima efficienza luminosa 140 Lm/watt dotati di un’ottica speciale con proiezione rettangolare specifica per piste ciclo-pedonali. L’accensione dell’impianto è prevista per la prima settimana di dicembre.