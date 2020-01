Al via i lavori per la nuova rotonda di Alfonsine: viabilità modificata

Lunedì cominciano i lavori per la realizzazione della rotatoria su via Raspona ad Alfonsine, in corrispondenza dell'intersezione tra via Reale e via Mazzini. Con la realizzazione della rotatoria si prevede di dare continuità ai percorsi pedonali/ciclabili presenti ed eliminare l'impianto semaforico esistente.

La tempistica prevista per la realizzazione dell'intervento è di circa 4 mesi: le prime fasi comprendono operazioni di cantiere e sistemazione del tratto stradale di via Reale in direzione Ferrara, del ramo lungo via Raspona e dell'incrocio con via Reale, senza modifiche alla viabilità, ancora regolamentata da impianto semaforico esistente; solo in fase di realizzazione della rotatoria interverranno alcune modifiche alla circolazione e, a viabilità ripristinata, con funzionamento della rotatoria, si procederà alla sistemazione del tratto stradale lungo via Reale - lato Ospedale e alla realizzazione delle opere di finitura.