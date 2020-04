Al via i lavori per la posa della nuova rete idrica a Conselice

Lunedì pomeriggio riprendono i lavori a cura di Hera per la posa della nuova rete idrica e allacci utenze in via Puntiroli - Selice a Conselice. Gli interventi da realizzare consistono nel rifacimento di alcuni allacci di utenza dalla nuova condotta fino al contatore e il collegamento della nuova rete posata in Via Puntiroli con le reti nelle vie laterali in totale 10. Per rendere possibili gli interventi per il collegamento della nuova condotta alle condotte che insistono sulle vie laterali sarà necessario chiudere al traffico alcuni incroci per la durata del cantiere, stimata in una giornata a ogni collegamento. I lavori di collegamento comporteranno delle interruzioni di erogazione dell’acqua che verranno comunicate 48 ore prima di ogni intervento.

