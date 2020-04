Al via i lavori per riqualificare la "Gardizza" a Lugo e Conselice

Lunedi 4 maggio la Provincia di Ravenna consegnerà all’ impresa aggiudicataria Cbr Cooperativa Braccianti Riminese i lavori relativi alla riqualificazione della strada provinciale 59 "Gardizza" nei comuni di Conselice e Lugo. Il progetto, redatto dai tecnici della Provincia, prevede l’allargamento della strada a 9,50 metri e la sistemazione dei servizi dall’ intersezione con la strada provinciale 13 “Bastia” fino all’intersezione con la strada provinciale 610 R “Selice” per una lunghezza di 3.535,00 metri. L'intervento, del costo complessivo di 3.000.000 di euro, è finanziato dalla Regione Emilia Romagna con Fondi Fsc 2014-2020.

Dalla settimana successiva alla consegna dei lavori, e precisamente dal 11 maggio prossimo, si provvederà ad interrompere il traffico sulla sp 59 “Gardizza” nel tratto compreso tra l’incrocio con la sp 610R “Selice” e lo stabilimento della Unigra. Apposite segnalazioni saranno poste in corrispondenza delle strade statali e provinciali limitrofe per deviare il traffico ed evitare disagi. Per motivazioni tecniche e operative i lavori devono infatti cominciare dal lato ovest, le tipologie di lavorazioni previste e la limitata larghezza della strada esistente non permettono di operare senza l’interruzione del traffico. Sarà sempre consentito l’accesso ai residenti.

Dopo l’ultimazione dei lavori in questo primo tratto - prevista entro il mese di settembre – lavori che ricomprendono anche la demolizione ed il rifacimento del ponte sul canale Diversivo in Valle, si provvederà alla riapertura al traffico di questo primo tratto e alla chiusura alla circolazione stradale del secondo tratto, dallo stabilimento Unigra fino all’intersezione con la sp 13 “Bastia” per procedere con i lavori stradali e con la demolizione e ricostruzione del ponte sul canale Fossatone Nuovo. L’ultimazione dei lavori è prevista entro il 10 febbraio 2021.

“La Provincia di Ravenna – dichiarano il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale e il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Nicola Pasi – continua l’opera di progettazione, messa in cantiere e realizzazione di importantissimi investimenti nell’ambito strategico delle infrastrutture. Con questo intervento si concretizza un percorso atteso da tempo, che porterà importanti benefici al territorio in termini di sicurezza e fluidità della circolazione. È evidente dunque come il ruolo delle Province sia fondamentale per garantire ai territori e alle comunità infrastrutture viarie e collegamenti efficienti, ma soprattutto sicuri. In questa direzione va sottolineata l’importanza della forte coesione tra i Comuni, elemento fondamentale per conseguire obiettivi condivisi a beneficio dell’intero territorio”.

“Viene finalmente eseguita un’opera attesa dai cittadini di Conselice, Lavezzola e Giovecca – dichiara la sindaca di Conselice Paola Pula – parte un cantiere di una strada in cui si sono verificati purtroppo incidenti pericolosi e che vede la presenza della maggiore industria del territorio, che determina una movimentazione di mezzi cospicui”. "La messa in sicurezza della strada provinciale Gardizza è, da sempre, una priorità per il nostro territorio - spiega il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. Un percorso reso possibile grazie a un raccordo tra gli enti e tra istituzioni e cittadini. L'avvio dei lavori rappresenta un punto di inizio importantissimo, sarà tuttavia necessario determinare quanto prima le modalità di gestione del traffico della nuova Gardizza per poter così rispondere ai dubbi più volte espressi dai cittadini della frazione di Giovecca".