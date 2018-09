Al via i lavori preliminari per la vasca di laminazione al bosco di Fusignano

Giovedì 13 settembre inizieranno i lavori per la posa di un nuovo tratto di fognatura in via Garibaldi a Fusignano, che andrà a collegarsi con quella di via Santa Barbara. L'intervento, eseguito da Hera, si configura come primo stralcio di un progetto idraulico messo a punto assieme al Consorzio di bonifica della Romagna occidentale che avrà compimento nella realizzazione di un bacino di laminazione nella zona adiacente al bosco. L'opera comprende la posa dei manufatti idraulici di raccordo tra le due fognature all'altezza della rotonda di via Santa Barbara.

Saranno pertanto necessarie alcune modifiche temporanee della viabilità per consentire l'esecuzione dei lavori. In particolare, verrà chiusa al traffico parte della rotatoria e il tratto di via Garibaldi fino all'altezza di via Matteotti, mentre via Santa Barbara sarà a senso unico (in direzione Lugo) dal parcheggio di via Repubblica fino a via Caduti del Palazzone, con possibilità di usufruire del distributore. Le modifiche alla viabilità e le indicazioni preventive per i mezzi pesanti saranno comunicati tramite apposita cartellonistica. Il cantiere occuperà anche parte di piazza Aldo Moro per il deposito dei materiali. Il primo stralcio di lavori avrà una durata di circa 40 giorni, salvo imprevisti e avversità atmosferiche, a cui seguirà un altro mese di cantiere per completare il tratto fognario fino a via Tasselli. Nella seconda fase del cantiere sarà riaperta la rotatoria.

"Prende il via un'opera molto importante che aiuterà il centro di Fusignano ad adattarsi ai cambiamenti climatici in corso - ha dichiarato il sindaco Nicola Pasi -. L'intervento è stato possibile grazie a un prezioso lavoro di squadra messo a punto dagli uffici dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dall’Ufficio Tecnico del Comune di Fusignano, dal Consorzio di bonifica della Romagna occidentale e da Hera, che si farà carico di questo primo stralcio finanziato all'interno del proprio piano straordinario per la manutenzione. Siamo inoltre attualmente impegnati nelle procedure per acquisire le aree e completare le opere necessarie alla laminazione delle acque. I lavori messi in campo col primo stralcio permetteranno comunque fin da subito di far funzionare insieme le fognature di via Garibaldi e via Santa Barbara”. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Urp (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.45, il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00; Tel. 0545955653/0545668; urp@comune.fusignano.ra.it) oppure allo sportello della Polizia Locale (martedì dalle 9.00 alle 11.00 e venerdì dalle 9.00 alle 12.00; Tel. 0545955641).